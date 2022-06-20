Жена Ассанжа сообщила об ухудшении здоровья супруга в тюрьме

Стелла Морис. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Стелла Морис, жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявила, что состояние его здоровья сильно ухудшилось в тюрьме Белмарш, передает РИА Новости со ссылкой на австралийскую радиостанцию ABC.

Как отметила Морис, она не видела мужа со вторника, 14 июня. По ее словам, во время последней их встречи он был очень встревожен.

"Его физическое состояние здоровья очень сильно ухудшилось за время нахождения в тюрьме Белмарш", – сказала она.

Жена Ассанжа подчеркнула, что ее муж намерен "подавать апелляцию как против правительства США, так и против решения главы МВД Британии".

Как пишет Belfast Telegraph со ссылкой на ABC, Морис также опасается, что у Ассанжа в Белмарше может произойти "катастрофический приступ", но врачи не успеют оказать ему неотложную помощь, потому что "такова природа тюрем".

Она напомнила, что ее супруг уже перенес инсульт в октябре прошлого года.

В пятницу, 17 июня, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию в США основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974843-zhena-assanzha-soobschila-ob-uhudshenii-zdorovya-supruga-v-tyurme/