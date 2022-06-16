СМИ: Нефтесервисная компания Baker Hughes разорвала соглашения с СПГ-проектами в России

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Американская нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех СПГ-проектов в России, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Компания отзывает своих сервисных инженеров с "Ямал-СПГ" НОВАТЭКа и "Сахалин-2" "Газпрома", а также инженеров со строящегося завода "Арктик-СПГ2" НОВАТЭКа.

Кроме того, Baker Hughes больше не будет поставлять оборудования для российских проектов по производству сжиженного природного газа.

"Завершение строительства первой линии "Арктик СПГ-2" на 6,6 млн тонн сейчас напрямую зависит от поставок газовых турбин Baker Hughes – LM9000", – говорится в материале.

Отмечается, что заменить это оборудование на данный момент нечем, поскольку в России аналоги не производятся, а линии по производству СПГ уже спроектированы под LM9000.

Издание пишет, что американская компания разрывает контракты, несмотря на то что санкции не запрещают сервисное обслуживание и поставку газовых турбин в Россию, а против "Газпрома" и НОВАТЭКа не были введены прямые санкции в США и ЕС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался национализировать Gazprom Germania, чтобы избежать эскалации с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974353-smi-nefteservisnaya-kompaniya-baker-hughes-razorvala-soglasheniya-s-spg-proektami-v-rossii/