Шольц отказался национализировать Gazprom Germania, чтобы избежать эскалации с Россией

"Газпром" в Германии. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от идеи полной национализации Gazprom Germania, так как был обеспокоен тем, что это может привести к эскалации и "разозлить Путина", передает Bloomberg со ссылкой на источники.

На полной национализации бывшего немецкого подразделения "Газпрома" Gazprom Germania настаивал министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. В апреле подразделение перешло под контроль энергетического регулятора страны.

Помимо этого, правительство Германии выделит до 10 млрд евро, чтобы "спасти" Gazprom Germania. Кредит будет предоставлен государственным банком KfW Group.

Выделенные средства предназначены для финансовой стабилизации и будут направлены на обеспечение безопасности поставок Gazprom Germania. Ранее в отношении подразделения были введены санкции России, из-за которых некоторые дочерние предприятия Gazprom Germania перестали получать российский газ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974111-sholts-otkazalsya-natsionalizirovat-gazprom-germania-chtoby-izbezhat-eskalatsii-s-rossiey/