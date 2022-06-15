Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС
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Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в страны Европейского союза, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию "КАН".
Решение было принято на фоне ситуации в Украине, отмечает телерадиокомпания.
"Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце мая СМИ сообщили, что страны ЕС планируют импортировать газ из Израиля через Египет. В последнем топливо перед отправкой в Европу будет преобразовано в сжиженный природный газ.
Также экспортировать газ в страны Европы в течение последующих трех лет предложило правительство Канады.
А в начале июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Куда входит эмбарго на поставки российской нефти.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974232-izrail-podpisal-soglashenie-ob-eksporte-gaza-v-es/