Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС

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Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в страны Европейского союза, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию "КАН".

Решение было принято на фоне ситуации в Украине, отмечает телерадиокомпания.

"Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая СМИ сообщили, что страны ЕС планируют импортировать газ из Израиля через Египет. В последнем топливо перед отправкой в Европу будет преобразовано в сжиженный природный газ.

Также экспортировать газ в страны Европы в течение последующих трех лет предложило правительство Канады.

А в начале июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Куда входит эмбарго на поставки российской нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974232-izrail-podpisal-soglashenie-ob-eksporte-gaza-v-es/