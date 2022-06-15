Шварценеггер призвал Европу отказаться от российского топлива

Арнольд Шварценеггер. Фото: Gaelen Morse/Getty Images

Во время выступления на климатической конференции в Вене американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер призвал Европу отказаться от топлива из России, передает DW.

"Давайте будем честны сами с собой. 1300 ракет, которые Россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 млрд евро. Это много. Но одновременно Европа заплатила России 44 млрд евро за топливо", – сказал Шварценеггер.

По его словам, хоть и Россия теряет солдат и военную технику, но она "не платит за эту войну", а платят европейцы, которые присылают деньги за топливо.

"Мы должны перестать лгать себе. На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", – отметил актер.

Шварценеггер призвал европейские страны отказаться от ископаемых энергоносителей, подчеркнув, что сейчас есть все необходимые технологии для этого.

Ранее Шварценеггер раскритиковал лидеров стран, избегающих сокращения выбросов углерода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974126-shvartsenegger-prizval-evropu-otkazatsya-ot-rossiyskogo-topliva/