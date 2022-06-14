Генсек НАТО призвал решить вопрос Турции перед вступлением Швеции и Финляндии в альянс

Йенс Столтенберг. Фото: Francois Walschaerts/ Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что перед вступлением Финляндии и Швеции в альянс необходимо решить вопрос с Турцией и ее опасениями по поводу Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА Новости со ссылкой на AMHA.

Столтенберг назвал подачу заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс историческим решением.

"Теперь мы должны решить проблемы безопасности всех союзников, в том числе серьезные опасения Турции по поводу террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана), и найти единый путь вперед", - сказал генсек НАТО.

Он назвал опасения Турции по поводу РПК разумными, и члены НАТО должны отнестись к этому серьезно.

Поэтому на данный момент в альянсе продолжаются переговоры с Финляндией, Швецией и Турцией, чтобы решить этот вопрос.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган негативно высказался о планах финской и шведской сторон вступить в НАТО.

Он заявил, что члены Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции, действуют на территории этих стран. В частности, речь идет о Швеции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974050-gensek-nato-prizval-reshit-vopros-turtsii-pered-vstupleniem-shvetsii-i-finlyandii-v-alyans/