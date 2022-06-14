Турция начала строительство газопровода по дну Черного моря

Президент Турции выступает перед началом укладки по дну Черного моря. Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале укладки газопровода по дну Черного моря, передает Anadolu.

Жителям Турции газ с нового месторождения Сакарья начнет поступать уже в первом квартале 2023 года. Как отметил Эрдоган, на первоначальном этапе будет добываться около 10 млн куб. м газа в сутки. И уже к 2026 году страна выйдет на максимальный уровень добычи газа из этого месторождения.

По словам турецкого лидера, их страна рассматривает энергетику как ключ к региональному сотрудничеству, а не как "арену для напряженности и противостояния".

"С этим пониманием мы пытаемся развивать пути сотрудничества в регионе. Действуя вместе, мы сможем увидеть положительные результаты нашей кооперации в предстоящий период", – заявил он.

Ранее комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что блок разработал план по замещению природного газа из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973942-turtsiya-nachala-stroitelstvo-gazoprovoda-po-dnu-chernogo-morya/