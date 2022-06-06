ЕС разработал план по замещению газа из России

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Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что блок разработал план по замещению природного газа из России, передает DW.

Согласно новой стратегии ЕС, 55 миллиардов кубометров газа Европа хочет получить за счет ввоза сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов или Катара.

Также будет ускорен процесс запуска морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей. Благодаря этому Брюссель рассчитывает получить еще 25 миллиардов кубометров газа. Еще один вариант - угольные электростанции, работу которых необходимо будет возобновить.

Вдобавок к этому, 10 миллиардов кубометров Брюссель получит по имеющимся трубопроводам.

По словам Тьерри, 155 миллиардов кубометров газа в год поступает в страны ЕС из России.

Ранее компании из Дании и Нидерландов отказались платить за российский газ в рублях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972805-es-razrabotal-plan-po-zamescheniyu-gaza-iz-rossii/