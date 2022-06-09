Белый дом сообщил о переговорах со странами G7 по лимиту цен на нефть из России

Джейк Салливан. Кадр из видео: YouTube/CNBC

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге сообщил, что страны "Большой семерки" обсудят ограничение цен на нефть из России. Стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что необходимо сохранить поток российской нефти в другие страны. Но при этом сделать так, чтобы Россия получала от этого ограниченную прибыль.

По словам Салливана, данный вопрос обсуждается с другими странами, включая членов G7.

"Посмотрим, какого прогресса мы сможем добиться в целом по вопросу об использовании энергии при различных вариантах сокращения доходов России, которые доступны нам как странам "Большой семерки", - сказал он.

В G7 входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

Тем временем администрация Байдена предложила снизить зависимость от российского урана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973288-belyy-dom-soobschil-o-peregovorah-so-stranami-g7-po-limitu-tsen-na-neft-iz-rossii/