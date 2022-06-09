Законопроект о повышении минимального возраста покупки оружия одобрили в США

Вашингтон. Иллюстративное фото: Pexels

Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за законопроект о повышении минимального возраста покупки огнестрельного оружия, передает CNBC.

Согласно законопроекту, минимальный возраст покупки оружия увеличивается с 18 лет до 21 года.

Хотя в Палате представителей законопроект был одобрен, ожидается, что в Сенате будут большие разногласия по этому вопросу.

223 члена Палаты, в основном демократы, проголосовали "за". 204 высказались против.

Законопроект также ужесточает ограничения касательно огнестрельного оружия без серийного номера, называемого также "оружием-призраком". Считается, что полиции намного сложнее отследить право собственности и хранение такого оружия.

Принятие законопроекта связано с недавними трагическими событиями, произошедшими в США. 18-летний парень открыл стрельбу в начальной школе в Техасе. Погибли 19 детей и две учительницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973304-zakonoproekt-o-povyshenii-minimalnogo-vozrasta-pokupki-oruzhiya-odobrili-v-ssha/