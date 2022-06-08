США планируют снизить зависимость от российского урана, сообщил Bloomberg

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Администрация Байдена предложила план по снижению зависимости от поставок обогащенного урана из России. Для этого потребуется 4,3 млрд долларов, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно предложенному плану, чтобы снизить зависимость от российских ресурсов, нужно будет закупать уран у местных американских производителей. Для реализации предложения потребуется 4,3 млрд долларов и одобрение Конгресса.

Источник сообщил, что чиновники из министерства энергетики США провели встречу с конгрессменами. На встрече последним объяснили, что работа ядерных реакторов может нарушиться, если будут перебои в поставках топлива.

Предложение направлено на увеличение объемов обогащения урана внутри страны.

В США на данный момент действует лишь одно предприятие по обогащению урана. Оно находится в Нью-Мексико и принадлежит Urenco.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973121-ssha-planiruyut-snizit-zavisimost-ot-rossiyskogo-urana-soobschil-bloomberg/