Президент Финляндии заявил, что Эрдоган ранее уверял его в поддержке вступления страны в НАТО

Саули Ниинисте. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил ему, что одобряет заявку на вступление страны в НАТО, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Как рассказал Ниинисте, 4 апреля у него состоялся телефонный разговор с Эрдоганом. В частности, в беседе был затронут вопрос вступления Финляндии в Североатлантический альянс. И турецкий президент одобрял этот шаг.

"В конце довольно долгой дискуссии он сказал, что, если вы будете подавать на членство в НАТО, мы отнесемся к этому одобрительно, мы оценим это одобрительно", - вспоминает президент Финляндии.

Наряду с этим глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с финской коллегой Пеккой Хаависто тоже открыто выразил поддержку вступлению страны в НАТО.

Как оказалось позднее, реакция Турции была непредсказуемой, говорит Ниинисте. Но тем не менее Финляндия отзывать заявку не собирается.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973265-prezident-finlyandii-zayavil-chto-erdogan-ranee-uveryal-ego-v-podderzhke-vstupleniya-strany-v-nato/