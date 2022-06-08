Новая пресс-секретарь Белого дома перепутала Бразилию с Венесуэлой

Карин Жан-Пьер. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которая сменила на этом посту Джен Псаки, во время брифинга перепутала Бразилию с Венесуэлой. Стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

Когда журналист попросил Жан-Пьер подтвердить информацию о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару приедет на саммит Америк только при условии отсутствия некоторых тем в повестке американского лидера. А именно Болсонару хочет, чтобы Байден не затрагивал вопросы вырубки лесов в Амазонии и надежности избирательной системы Бразилии.

"США продолжают признавать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", – ответила пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что представители Венесуэлы не приглашены на официальную часть саммита, но они смогут принять участие в других мероприятиях.

Однако в своем вопросе журналист упомянул Бразилию, а не Венесуэлу.

Напомним, Карин Жан-Пьер стала пресс-секретарем Белого дома в середине мая, сменив Джен Псаки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973110-novaya-press-sekretar-belogo-doma-pereputala-braziliyu-s-venesueloy/