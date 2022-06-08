Меркель впервые прокомментировала свои приступы дрожи в 2019 году

Ангела Меркель. Фото: Alessandro Serran/AGF/Bloomberg via Getty Images

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые прокомментировала приступы дрожи, которые начались во время ее пребывания на посту, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Phoenix.

Приступы дрожи Меркель во время официальных мероприятий стали замечать с середины 2019 года.

Когда представители иностранных государств прибывали в Германию с визитом, политик при исполнении гимна своей страны сидела на стуле. Тогда как, согласно правилам, глава государства должен слушать его стоя.

Меркель сидя слушала гимн Германии и Индии во время визита в последнюю в 2019 году. Так же было, когда она прибыла в Китай.

Экс-канцлер ФРГ связала это с двумя вещами - смертью матери, которую она тяжело пережила, и ограничением в питье.

"Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн", - сказала Меркель.

Также политик объяснила, почему отказалась быть посредником между Россией и Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973087-merkel-vpervye-prokommentirovala-svoi-pristupy-drozhi-v-2019-godu/