Крупные компании Дании и Нидерландов отказались платить за газ из России в рублях

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Крупнейшие энергетические компании Дании и Нидерландов отказываются платить за поставки российского газа в рублях. Поэтому страны могут быть следующими, кому "Газпром" прекратит поставки.

Датская компания Ørsted на официальном сайте сообщила, что отказывается совершать оплату в рублях.

"Газпром экспорт" продолжает требовать от Ørsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет никаких юридических обязательств по контракту, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не намерены этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, мы продолжим платить в евро", - говорится в сообщении.

В компании не исключили, что "Газпром" после этого прекратит поставки. Но заметили, что это будет считаться нарушением контракта.

Газовый трейдер GasTerra в Нидерландах на сайте сообщил, что не будет следовать требованиям российской стороны.

"Голландский газовый трейдер GasTerra принял решение не выполнять требования "Газпрома" по односторонним платежам <...> В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - гласит сообщение.

Ранее "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, Финляндию и Болгарию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971746-krupnye-kompanii-danii-i-niderlandov-otkazalis-platit-za-gaz-iz-rossii-v-rublyah/