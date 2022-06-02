Поэтапный отказ ЕС от российской нефти оказался выгодным для Китая

Шанхай. Иллюстративное фото: Pexels

Европейский комиссар по вопросам торговли сообщил, что Китай намерен воспользоваться поэтапным отказом Евросоюза от российской нефти, передает Bloomberg.

По словам Валдиса Домбровскиса, на фоне действий Европы стремление Китая сотрудничать в этом направлении с Россией очень выгодно для последней. И на данный момент российская сторона продает КНР нефть с 35-процентной скидкой.

Так же собирается поступать и Индия, которая в период с конца мая по начало июня приобрела 40 млн баррелей российской нефти. А это на 20 процентов больше, чем за весь прошлый год.

Напомним, ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций, куда входит эмбарго на нефть. Санкции немедленно затронут 75 процентов импорта нефти из России, а к концу года - 90 процентов.

Кроме того, ЕС скоординировал с Великобританией запрет на страхование судов с нефтью из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972188-poetapnyy-otkaz-es-ot-rossiyskoy-nefti-okazalsya-vygodnym-dlya-kitaya/