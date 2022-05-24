Мосгорсуд признал законным приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду

Алексей Навальный. Фото: YouTube-канал "Алексей Навальный"

Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера отправят в колонию строгого режима, передает РБК.

"Приговор Лефортовского суда от 22 марта 2022 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.

22 марта в Лефортовском районном суде Москвы был оглашен приговор в отношении Навального. Оппозиционеру дали еще девять лет лишения свободы и подвергли штрафу в размере 1,2 млн рублей. Позже Навальный подал апелляционную жалобу.

На прениях в суде оппозиционер заявил, что судья Наталья Репникова, заменившая ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше", впоследствии передала ему письмо "с сожалениями о своем решении", передает Baza.

Напомним, тогда его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Как рассказал Навальный, Репникова передала письмо через адвокатов. В нем она назвала оппозиционера "смелым человеком" и заявила, что "сожалеет о своем решении".

"Я хочу сказать суду, когда у вас наступит желание передать через знакомых, что участвовали в этом процессе, делайте это осторожно", - сказал Навальный.

В августе того же года Репникова скончалась из-за COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970782-mosgorsud-priznal-zakonnym-prigovor-navalnomu-po-delu-o-moshennichestve-i-neuvazhenii-k-sudu/