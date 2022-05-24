Мосгорсуд признал законным приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду
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Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера отправят в колонию строгого режима, передает РБК.
"Приговор Лефортовского суда от 22 марта 2022 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
22 марта в Лефортовском районном суде Москвы был оглашен приговор в отношении Навального. Оппозиционеру дали еще девять лет лишения свободы и подвергли штрафу в размере 1,2 млн рублей. Позже Навальный подал апелляционную жалобу.
На прениях в суде оппозиционер заявил, что судья Наталья Репникова, заменившая ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше", впоследствии передала ему письмо "с сожалениями о своем решении", передает Baza.
Напомним, тогда его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
Как рассказал Навальный, Репникова передала письмо через адвокатов. В нем она назвала оппозиционера "смелым человеком" и заявила, что "сожалеет о своем решении".
"Я хочу сказать суду, когда у вас наступит желание передать через знакомых, что участвовали в этом процессе, делайте это осторожно", - сказал Навальный.
В августе того же года Репникова скончалась из-за COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970782-mosgorsud-priznal-zakonnym-prigovor-navalnomu-po-delu-o-moshennichestve-i-neuvazhenii-k-sudu/