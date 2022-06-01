Турция отменила военные учения НАТО в Черном море

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что их страна отменила и отложила военные учения НАТО в Черном море в соответствии с некоторыми положениями Конвенции Монтре, передает РБК со ссылкой на Sondakika.

Отмечается, что статья 19 конвенции предполагает запрет на допуск военных кораблей в Черное море.

"Были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили. То есть мы играем важную роль", – заявил Чавушоглу.

С начала войны России в Украине власти Турции, в соответствии с конвенцией Монтре, закрыли свои проливы для военных кораблей этих стран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался касательно планов по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. Турецкий лидер не считает эту идею хорошей. Он заявил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах". Данная организация запрещена на территории Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971915-turtsiya-otmenila-voennye-ucheniya-nato-v-chernom-more/