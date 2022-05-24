СМИ: экс-президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа

Игорь Додон. Фото: Pierre Crom/Getty Images

Врио генерального прокурора Думитру Робу подтвердил, что экс-президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа, передает Deschide.md.

Вместе с ним был также задержан его шурин Петру Мериняну. Как сообщает издание, Мериняну предпринял попытки уничтожить улики.

Бывшего президента Молдовы Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении и в предательстве родины. Кроме того, в его доме были проведены обыски.

Игорь Додон занимал пост президента Молдовы с 2016 по 2020 год.

В 2019 году Додон на встрече с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым получил пакет. Процесс передачи был запечатлен на видео, которое представил в 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ. По его словам, там находилась крупная сумма денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970776-eks-prezidenta-moldovy-igorya-dodona-zaderzhali-na-72-chasa/