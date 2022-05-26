NYT: Израиль уведомил США о ликвидации иранского офицера

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Израильские власти сообщили США о ликвидации высокопоставленного иранского офицера, передает The New York Times.

Как пишет издание со ссылкой на источники, израильские спецслужбы убили полковника Корпуса сил исламской революции (КСИР) Саяде Ходаи, который занимал должность заместителя командира секретного подразделения иранской армии.

Власти Израиля заявили, что ему "было поручено убивать израильтян и граждан других стран по всему миру".

По данным издания, иранского офицера ликвидировали 22 мая недалеко от его дома в Тегеране. Двое мужчин на мотоциклах приблизились к его автомобилю и выпустили не менее пяти пуль.

Член Совета национальной безопасности Ирана Маджид Мирахмади обвинил в случившемся Израиль и пообещал дать жесткий ответ на это преступление.

Ранее Израиль запретил Германии поставлять Украине оружие, изготовленное по их технологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971075-nyt-izrail-uvedomil-ssha-o-likvidatsii-iranskogo-ofitsera/