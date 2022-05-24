Протестующие в Ереване заблокировали здание МИД
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В Ереване протестующие заблокировали здание министерства иностранных дел Армении, передает Sputnik Армения.
Демонстранты заблокировали все входы и выходы из здания МИД. Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что ведомство не выполняет своих функций.
"Министр иностранных дел больше не обслуживает интересы Армении, нужно блокировать все входы и выходы", – сказал он.
Сагателян подчеркнул, что любая договоренность между Пашиняном и Алиевым недействительна.
"Армения взяла на вооружение политику деарменизации Нагорного Карабаха, но оппозиция этого не допустит. И любая договоренность Пашиняна и Алиева недействительна. Решение одно – предательскую власть нужно сместить", – сказал он.
В своем Telegram-канале издание также пишет, что протестующие, помимо МИД, заблокировали здания нескольких министерств.
Участники протеста не пропускают в МИД сотрудников, но также и не выпускают их из здания, скандируя "Армения без Никола". Они также призывают сотрудников ведомства примкнуть к ним.
Отмечается, что пока заблокированы министерства, у здания правительства Армении усилены полицейские кордоны. В то же время у резиденции президента страны депутат от фракции "Айастан" Артур Хачатрян вместе с другими протестующими проводит акцию протеста.
Ранее движение поездов в метро в Ереване было временно заблокировано из-за протестов против Пашиняна.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970758-protestuyuschie-v-erevane-zablokirovali-zdanie-mid/