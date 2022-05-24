Протестующие в Ереване заблокировали здание МИД

Протестующие у здания МИД Армении. Кадр из видео: YouTube/NEWS AM

В Ереване протестующие заблокировали здание министерства иностранных дел Армении, передает Sputnik Армения.

Демонстранты заблокировали все входы и выходы из здания МИД. Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что ведомство не выполняет своих функций.

"Министр иностранных дел больше не обслуживает интересы Армении, нужно блокировать все входы и выходы", – сказал он.

Сагателян подчеркнул, что любая договоренность между Пашиняном и Алиевым недействительна.

"Армения взяла на вооружение политику деарменизации Нагорного Карабаха, но оппозиция этого не допустит. И любая договоренность Пашиняна и Алиева недействительна. Решение одно – предательскую власть нужно сместить", – сказал он.

В своем Telegram-канале издание также пишет, что протестующие, помимо МИД, заблокировали здания нескольких министерств.

Участники протеста не пропускают в МИД сотрудников, но также и не выпускают их из здания, скандируя "Армения без Никола". Они также призывают сотрудников ведомства примкнуть к ним.

Отмечается, что пока заблокированы министерства, у здания правительства Армении усилены полицейские кордоны. В то же время у резиденции президента страны депутат от фракции "Айастан" Артур Хачатрян вместе с другими протестующими проводит акцию протеста.

Ранее движение поездов в метро в Ереване было временно заблокировано из-за протестов против Пашиняна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970758-protestuyuschie-v-erevane-zablokirovali-zdanie-mid/