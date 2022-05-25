Боррель посоветовал ЕС изучить "язык силы"

Жозеп Боррель. Кадр из видео: YouTube/CEPS Think Talk

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на мероприятии Исследовательского центра европейской политики (CEPS) призвал ЕС изучить "язык силы", передает РИА Новости.

"Европа должна научиться использовать язык силы… Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто "мягкая сила" правовой системы, но использование тяжелой силы, не обязательно военной, но тяжелой", - сказал Боррель.

Европе следует создать "собственный нарратив", чтобы уметь убеждать людей. Вместо этого, по словам Борреля, ЕС "слишком технократичны".

"Мы в институтах ЕС слишком технократичны, не касаемся эмоций, у нас нет нарратива, поскольку мы привыкли решать политическую проблему через технократические процедуры", - сказал он.

Ранее Боррель заявил, что странам Евросоюза необходимо создать совместную армию ради собственной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970937-borrel-posovetoval-es-izuchit-yazyk-sily/