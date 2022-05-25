Байден после стрельбы в Техасе призвал американцев бросить вызов оружейному лобби

Джо Байден во время обращения к американцам. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Американский президент Джо Байден после стрельбы в школе в Техасе выступил с обращением к народу. Он призвал соотечественников бросить вызов оружейному лобби, передает CNN.

"Я надеялся, что мне не придется делать этого вновь, когда я стану президентом", – сказал Байден, назвав произошедшее в школе Робба "очередной бойней" в США.

Американский лидер призвал соотечественников противостоять оружейному лобби.

По словам Байдена, за последние 10 лет в США зарегистрировано более 900 случаев стрельбы в школах, и этот список растет. Он подчеркнул важность "законов об оружии", основанных на здравом смысле, заявив, что не каждую трагедию можно предотвратить, но эти законы могут оказать положительное влияние.

"Мысль о том, что 18-летний парень может зайти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки, просто неправильна. Для чего они ему нужны, кроме как для того, чтобы кого-то убить", – сказал президент США.

Он подчеркнул, что два десятилетия производители оружия активно продвигают штурмовые оружия, которые приносит им наибольшую прибыль.

"Мы должны иметь мужество противостоять этой отрасли", – добавил он.

Ранее в начальной школе Робба города Ювалде в американском штате Техас произошла стрельба. В происшествии погиб 21 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970908-bayden-posle-strelby-v-tehase-prizval-amerikantsev-brosit-vyzov-oruzheynomu-lobbi/