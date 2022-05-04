КНДР снова выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

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Южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает Yonhap со ссылкой на сообщение Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Специалисты предположили, что выпущенный снаряд является баллистической ракетой большой дальности.

Ракета, предположительно, была выпущена из района Сунан в Пхеньяне 4 мая.

"В настоящее время наши военные находятся в состоянии готовности, отслеживая соответствующие тенденции в подготовке к дополнительным пускам", - говорится в сообщении южнокорейских военных.

К слову, именно из Сунана 24 марта КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. На следующий день они подтвердили, что это была межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17".

А недавно в Северной Корее приступили к восстановлению ядерного полигона Пунгери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967910-kndr-snova-vypustila-neopoznannyy-snaryad-v-storonu-yaponskogo-morya/