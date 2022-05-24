Более 2 млн человек вернулись в Украину с начала войны, сообщили в ООН

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Данные на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев гласят, что в Украину с начала войны вернулись свыше двух миллионов человек.

С начала военного конфликта Украину покинули 6,5 млн человек. Наибольшее их количество сосредоточилось в Польше - 3,5 млн, 961 тыс. уехали в Румынию, а 919 тыс. находятся в России.

Также многие украинцы бежали в Венгрию, Молдову, Словакию и Беларусь.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Несколько дней назад польская пограничная служба сообщила, что за сутки более 30 тыс. граждан Украины вернулись на родину из Польши. И количество возвращающихся обратно увеличивается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970709-bolee-2-mln-chelovek-vernulis-v-ukrainu-s-nachala-voyny-soobschili-v-oon/