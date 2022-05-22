Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе граждан Польши в Украине

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Сегодня в Верховной Раде Украины выступили президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда. Украинский лидер анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Детали относительно того, что предусматривает этот статус, пока не сообщают, отмечает издание "Униан".

Подчеркивается, что Дуда стал первым мировым лидером, который выступил в Верховной Раде после начала военных действий.

Украинские депутаты встретили президента Польши аплодисментами.

Напомним, недавно Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии журнала Time.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970464-zelenskiy-anonsiroval-zakonoproekt-ob-osobom-statuse-grazhdan-polshi-v-ukraine/