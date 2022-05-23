Азербайджан и Армения договорились о начале работы комиссии по границе в Карабахе

Ильхам Алиев, Шарль Мишель и Никол Пашинян. Фото: primeminister.am

На встрече в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель договорились запустить комиссию по делимитации границ в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте главы кабмина Армении.

"По итогам обсуждения достигнуты договоренности о дальнейшем ходе работы по открытию региональных коммуникаций и запуску работы комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ", – говорится в заявлении.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили подготовку к "переговорному процессу по нормализации отношений между двумя странами" и гуманитарные проблемы. Следующая встреча в таком же формате пройдет в июле или августе.

Шарль Мишель также сделал заявление на сайте Совета ЕС, в котором сообщил, что в скором времени состоится первое совместное заседание пограничных комиссий для обсуждения вопросов, связанных с делимитацией границы.

Отмечается, что Азербайджан и Армения "договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок".

Ранее Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона заявила о ранении солдата-срочника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970498-azerbaydzhan-i-armeniya-dogovorilis-o-nachale-raboty-komissii-po-granitse-v-karabahe/