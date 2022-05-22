Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

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Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона заявила о ранении солдата-срочника.

В официальном Twitter Минобороны Армении сообщается, что вчера, 21 мая, примерно в 14:05 по местному времени азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским военным базам. Эти объекты, как указывает ведомство, располагаются в восточной части армяно-азербайджанской границы.

В результате инцидента был ранен солдат-срочник, ему оказали помощь.

"Огонь противника был заглушен ответными действиями армянской стороны", - говорится в сообщении.

На официальном сайте Минобороны Азербайджана сообщается, что вчера позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

"Подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении МО Азербайджана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970446-armeniya-i-azerbaydzhan-obvinili-drug-druga-v-obstrelah-na-granitse/