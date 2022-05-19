Войска ОДКБ могут ввести в Таджикистан по примеру Казахстана, заявил эксперт

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Эксперт по безопасности, экс-зампредседатель ГКНБ Кыргызстана Артур Медетбеков высказался о возможности введения в Таджикистан военного контингента стран ОДКБ из-за ситуации в стране.

Эксперт побеседовал с корреспондентами издания "Вечерний Бишкек". Как считает бывший замглавы ГКНБ, если Таджикистан докажет, что ситуацию в Горно-Бадахшанской автономной области дестабилизируют внешние террористы, то он может попросить помощи ОДКБ.

Он отметил, что Казахстан минувшей зимой стал примером подобной ситуации.

"Из Горно-Бадахшанской автономной области несколько последних дней поступали сообщения о массовых акциях протеста. Поэтому не исключено, что ОДКБ может быть использован для сохранения режима Эмомали Рахмона в Таджикистане.

Главный вопрос, действительно ли это террористы, или же так называют свой народ для защиты своей власти? При этом не исключено, что среди гражданских могут находиться наркогруппы, имеющие связь с экстремистами и террористами из Афганистана.

Поэтому сейчас все зависит от того, насколько оперативно сработают власти Таджикистана. В этом ключе введение войск ОДКБ на территорию РТ исключить нельзя", - заявил эксперт.

Напомним, что на днях в МВД Таджикистана заявили о нападении на колонну автомашин специального антитеррористического подразделения Госкомитета нацбезопасности страны со стороны организованных преступных групп.

А 8 мая власти РТ сообщали об атаке со стороны Афганистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970119-voyska-odkb-mogut-vvesti-v-tadzhikistan-po-primeru-kazahstana-zayavil-ekspert/