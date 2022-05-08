Об атаке со стороны Афганистана заявили в погранслужбе Таджикистана

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В пограничной службе Таджикистана сообщили о ракетном ударе со стороны Афганистана. Инцидент произошел в Фархорском районе Хатлонской области.

4 снаряда упали в реку Амударья, еще 3 - в лес поблизости, сообщил источник в погранведомстве корреспондентам Sputnik Таджикистан.

Отмечается, что военнослужащие и местные жители в результате ЧП не пострадали.

"Пограничники видели машину, в которой находились афганские террористы. Автомобиль сгорел, трое злоумышленников получили ранения, один - особо тяжелое", - заявил источник.

Сообщается, что в афганских СМИ ответственность за произошедшее возложили на сторонников запрещенной в ряде стран, в том числе в Казахстане, организации "Исламское государство", также появились сообщения, что республику атаковали боевики организации "Джамаат Ансаруллах".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968522-ob-atake-so-storony-afganistana-zayavili-v-pogransluzhbe-tadzhikistana/