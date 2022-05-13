Энергетический гигант Eni из Италии может заплатить за российский газ в рублях, сообщил Bloomberg

Логотип компании Eni. Фото: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images

Крупная энергетическая компания в Италии Eni намерена произвести оплату за российский газ до конца мая. Даже если придется конвертировать первоначальный платеж в рубли, передает Bloomberg.

Как сообщили источники, "Газпром" заверил покупателей из Европы, что их платежи за газ не нарушат санкций. Так как Центробанк России не будет принимать в сделках непосредственного участия.

Итальянская Eni еще не открыла рублевый счет. Но, по словам источников, может это сделать, если потребует ситуация.

Ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что крупнейший импортер газа в Германии уже произвел оплату за российский газ в рублях. Также он сообщил, что многие европейские компании уже открыли рублевые счета в "Газапромбанке".

По словам Драги, в ЕС не разъяснили, что именно является нарушением санкций при оплате за газ в рублях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969101-energeticheskiy-gigant-eni-iz-italii-mozhet-zaplatit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyah-soobschil-bloomberg/