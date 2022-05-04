Австралия ввела санкции против Соловьева и министров самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Марис Пейн. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Правительство Австралии расширило санкции против России. В список попали Соловьев, министры ДНР и ЛНР, депутаты Государственной Думы. Сообщение опубликовано на сайте правительства.

На этот раз меры затронули журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, 75 депутатов Госдумы.

Также ограничения коснулись 32 министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.

Последний пакет антироссийских санкций был введен правительством Австралии в конце апреля. Тогда меры затронули 147 российских граждан. Незадолго до этого в список попали 14 предприятий России.

А в начале апреля глава МИД Австралии Марис Пейн заявила о введенных в отношении 67 россиян санкциях. В ответ Россия ввела ответные меры против первых лиц Австралии и Новой Зеландии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967895-avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-soloveva-i-ministrov-samoprovozglashennyh-dnr-i-lnr/