США заявили, что могут выделить 11 млрд долларов для борьбы с возможным продовольственным кризисом в мире

Линда Томас-Гринфилд. Кадр из видео: YouTube/TEDTalks

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что они готовы выделить 11 млрд долларов в качестве меры реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности. Стенограмма брифинга опубликована на сайте миссии Штатов в ООН.

По словам Линды Томас-Гринфилд, обострившиеся в последнее время проблемы продовольственной безопасности в мире - результат войны в Украине.

"Обострившиеся в последнее время проблемы продовольственной безопасности являются следствием российской агрессии в Украине", - сказала постпред США при ООН.

Сейчас Штаты готовы выделить более миллиарда долларов в течение последующих месяцев в качестве гумпомощи странам, которые больше всех пострадали от нехватки продовольствия.

Кроме того, в качестве меры реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности США готовы выделить 11 млрд долларов.

"И мы работаем с конгрессом, чтобы инвестировать более 11 млрд долларов в течение следующих трех лет для решения проблем продовольственного кризиса", - сказала Томас-Гринфилд.

Ранее ЕС пообещал расширить экспортные каналы для помощи Украине в перевозках продовольствия в другие страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969607-ssha-zayavili-chto-mogut-vydelit-11-mlrd-dollarov-dlya-borby-s-vozmozhnym-prodovolstvennym-krizisom-v-mire/