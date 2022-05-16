Экс-президент Сомали Хасан Шейх Махмуд вновь победил на выборах

Хасан Шейх Махмуд. Фото: Tufan Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Бывший лидер Сомали Хасан Шейх Махмуд снова стал президентом страны, победив на выборах, передает Somali Guardian.

Согласно итогам голосования в парламенте Сомали, Хасан Шейх Махмуд был избран на пост президента страны. Он уже был на этой должности с 2012 по 2017 год.

Как пишет издание на своей странице в Twitter, он принес присягу.

Действующий президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед (Фармаджо) также поздравил Махмуда с победой.

"Я поздравляю избранного президента, моего брата его превосходительство Хасана Шейх Махмуда с победой на выборах десятого президента нашего народа. Я призываю всех граждан поддержать его и молиться за его успех. Я бы хотел выразить признательность всем, кто помог проведению мирных выборов", – написал он на своей странице в Twitter.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969436-eks-prezident-somali-hasan-sheyh-mahmud-vnov-pobedil-na-vyborah/