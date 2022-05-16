Талибы заявили о наборе 130 тыс. человек в армию Афганистана

Армия Афганистана. Кадр из видео: YouTube/TOLOnews

Представитель Минобороны в правительстве "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане) Энаятулла Хаваризми заявил, что численность армии Афганистана превышает 130 тыс. человек, передает TOLO News.

По его словам, власти Афганистана стремятся набрать в свою армию 150 тыс. человек.

"Более 130 тыс. человек зарегистрированы, и этот процесс продолжается. По окончании регистрации афганцы увидят независимую, хорошо сформированную и преданную армию, которая обеспечит безопасность и защитит афганскую землю и границы", – заявил он.

Хаваризми добавил, что форма военнослужащих все еще разрабатывается.

Он также отметил, что большая часть женщин-сотрудниц Минобороны уже не работают, но все еще получают зарплату. Однако некоторые из них трудятся в управлении здравоохранения и других отделениях. Вопрос о работе женщин в министерстве обороны правительство решит в скором времени, подчеркнул представитель ведомства.

Ранее талибы выразили надежду, что Россия признает действующее правительство Афганистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969423-taliby-zayavili-o-nabore-130-tys-chelovek-v-armiyu-afganistana/