Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахаяна.

"В связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна выразил глубокие соболезнования наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну и вице-президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму", - написал глава государства.

Токаев подчеркнул, что шейх Халифа многие годы неустанно трудился во благо развития и повышения благосостояния жителей ОАЭ.

"Народ Казахстана будет чтить шейха Халифу как выдающегося политика, внесшего весомый вклад в укрепление двусторонних отношений", - написал президент.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайяна. Ему было 72 года, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969247-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-prezidenta-oae/