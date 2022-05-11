Первая женщина-президент Венгрии официально вступила в должность

Каталин Новак. Фото: twitter.com/KatalinNovakMP

Первая женщина, избранная на пост президента Венгрии, Каталин Новак официально вступила в должность. Бывший глава страны Янош Адер передал ей ключи от дворца Шандора в Будапеште.

"Я получила ключи от дворца Шандора от Яноша Адера. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра. Благодарю вас за вашу службу, господин президент", – написала Новак на своей странице в Twitter.

Как пишет газета Világgazdaság, Каталин Новак победила на президентских выборах, получив 137 голосов членов Национального собрания.

Отмечается, что президент Венгрии избирается сроком на пять лет. До Новак эту должность в течение 10 лет занимал Янош Адер.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Венгрия не планирует поддерживать шестой пакет санкций ЕС против российской нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968723-pervaya-zhenschina-prezident-vengrii-ofitsialno-vstupila-v-dolzhnost/