Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки соцсети Маском

Дональд Трамп. Фото: Tom Pennington/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, несмотря на то, что его аккаунт могут разблокировать после покупки соцсети Илоном Маском, передает CNBC.

"Я буду в Truth Social на этой неделе. Трансляция будет по расписанию. У нас много людей подписано. Мне нравится Илон Маск. Мне он очень нравится. Он отличный человек. Мы много сделали для Twitter, когда я был в Белом доме. Я был разочарован тем, как ко мне относились в Twitter. Я больше не вернусь в Twitter", – отметил Трамп.

В Белом доме в свою очередь опасаются, что экс-президент США вернется в социальную сеть, поскольку Маск как новый владелец Twitter сможет восстановить Трампу доступ к аккаунту.

Напомним, в январе прошлого года после нападения на Капитолий официальный аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966769-tramp-otkazalsya-vozvraschatsya-v-twitter-posle-pokupki-sotsseti-maskom/