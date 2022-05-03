Почему Венгрия не поддерживает санкции против нефти и газа из России, объяснил министр

Петер Сийярто. Фото: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в МИД Казахстана высказался о санкциях против нефти и газа из России - он заявил, что экономика Венгрии не может функционировать без российской нефти, передает корреспондент NUR.KZ.

Венгерский министр заявил, что страна сталкивается с несправедливыми упреками со стороны Европейского союза.

"Мы проголосовали за каждый пакет санкций в ЕС, несмотря на это, мы сталкиваемся с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны, поэтому мы не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию.

Это не политическое решение, мы не заинтересованы в том, кто и что думает о наших решениях на Востоке или на Западе, это вопрос энергобезопасности нашей страны, потому что в данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойного функционирования нашей экономики", - заявил Петер Сийярто.

Он добавил, что у Венгрии нет альтернативного маршрута, через который они могли бы получить нужный объем нефти.

"Конечно же, мы поддерживаем инициативу ЕС, который планирует диверсификацию энергоносителей. Мы сами работаем над этим проектом, поэтому мы увеличили количество нефти, поставляемое из Казахстана", - добавил он.

Напомним, ранее министр Чехии заявил о готовности страны отказаться от покупки российской нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967753-pochemu-vengriya-ne-podderzhivaet-sanktsii-protiv-nefti-i-gaza-iz-rossii-obyasnil-ministr/