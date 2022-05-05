Протестующие в Ереване установили флаг Нагорного Карабаха в здании МИД Армении

Протестующий устанавливает флаг Нагорного Карабаха. Фото: кадр из видео

В Ереване протестующие, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, установили флаг Нагорного Карабаха в здании МИД Армении, передает Sputnik Армения.

Отмечается, что демонстранты во время шествия спустились от здания парламента к комплексу правительственных зданий. Правоохранительные органы попытались перекрыть дорогу участникам акции перед входом в здание МИД. Но протестующим удалось прорваться и добраться до здания Минюста.

Стражи порядка попытались оттеснить демонстрантов, завязалась потасовка. В это время участники протеста успели установить флаг Нагорного Карабаха на одном из дорожных знаков у входа в Минюст.

Затем один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян призвал демонстрантов снять флаг. Позже ему удалось договориться с полицейскими и водрузить флаг Нагорного Карабаха уже в здании МИД Армении.

В Ереване с 25 апреля проходят акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна. За минувшие выходные полиция задержала 244 демонстранта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968072-protestuyuschie-v-erevane-ustanovili-flag-nagornogo-karabaha-v-zdanii-mid-armenii/