Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран
Российский президент подписал указ об ответных экономических мерах в ответ на недружественные действия некоторых государств. Документ опубликован на портале правовой информации.
Указ, подписанный Путиным, запрещает вывоз из России сырья и продукции в пользу лиц, против которых были введены российские санкции.
Кроме того, согласно указу, запрещено совершать сделки и исполнять обязательства перед юридическими и физическими лицами из других стран, попавших под санкции России.
Российскому правительству было поручено в течение 10 дней сформировать список лиц, против которых будут введены ответные меры.
Документ вступил в силу с момента опубликования.
Напомним, в конце апреля Россия ввела персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967811-putie-podpisal-ukaz-ob-ekonomicheskih-merah-protiv-nedruzhestvennyh-stran/