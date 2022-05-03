Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран

Владимир Путин. Фото: VLADIMIR SMIRNOV/POOL/AFP via Getty Images

Российский президент подписал указ об ответных экономических мерах в ответ на недружественные действия некоторых государств. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ, подписанный Путиным, запрещает вывоз из России сырья и продукции в пользу лиц, против которых были введены российские санкции.

Кроме того, согласно указу, запрещено совершать сделки и исполнять обязательства перед юридическими и физическими лицами из других стран, попавших под санкции России.

Российскому правительству было поручено в течение 10 дней сформировать список лиц, против которых будут введены ответные меры.

Документ вступил в силу с момента опубликования.

Напомним, в конце апреля Россия ввела персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967811-putie-podpisal-ukaz-ob-ekonomicheskih-merah-protiv-nedruzhestvennyh-stran/