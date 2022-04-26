Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать свой ядерный потенциал

Ким Чен Ын. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время выступления на минувшем военном параде заявил, что страна будет продолжать наращивать свой ядерный потенциал, передает Би-би-си.

Парад был приурочен к годовщине со дня основания вооруженных сил КНДР. На нем были также представлены запрещенные межконтинентальные баллистические ракеты.

"Мы продолжим предпринимать шаги по укреплению и развитию ядерного потенциала нашей страны самыми быстрыми темпами", - сказал Ким.

В марте КНДР провела испытание массивной МБР Hwasung-17. Этот факт вызвал осуждение со стороны международного сообщества.

Известно, что избранный президент Южной Кореи Юн Сук Ель выразил более жесткую позицию в отношении действий КНДР.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против физических и юридических лиц Северной Кореи, которые причастны к финансированию ядерной программы в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966814-kim-chen-yn-zayavil-chto-kndr-prodolzhit-razvivat-svoy-yadernyy-potentsial/