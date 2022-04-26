Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать свой ядерный потенциал
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время выступления на минувшем военном параде заявил, что страна будет продолжать наращивать свой ядерный потенциал, передает Би-би-си.
Парад был приурочен к годовщине со дня основания вооруженных сил КНДР. На нем были также представлены запрещенные межконтинентальные баллистические ракеты.
"Мы продолжим предпринимать шаги по укреплению и развитию ядерного потенциала нашей страны самыми быстрыми темпами", - сказал Ким.
В марте КНДР провела испытание массивной МБР Hwasung-17. Этот факт вызвал осуждение со стороны международного сообщества.
Известно, что избранный президент Южной Кореи Юн Сук Ель выразил более жесткую позицию в отношении действий КНДР.
Напомним, Евросоюз ввел санкции против физических и юридических лиц Северной Кореи, которые причастны к финансированию ядерной программы в стране.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966814-kim-chen-yn-zayavil-chto-kndr-prodolzhit-razvivat-svoy-yadernyy-potentsial/