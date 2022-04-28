США выделят Кыргызстану 2 млн долларов на утилизацию старых боеприпасов

Военные Кыргызстана. Фото: twitter.com/StateDeptPM

США планируют выделить Кыргызстану два миллиона долларов для утилизации старых и изнашивающихся боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщило Бюро военно-политических дел Государственного департамента США в Twitter.

Отмечается, что средства будут переданы Кыргызстану в 2023 году. Финансирование утилизации старых боеприпасов организовано в партнерстве с погранслужбой Кыргызстана, ОБСЕ и ITF (гуманитарная некоммерческая организация).

"В 2023 году США выделят два миллиона долларов на безопасную утилизацию стареющих и изнашивающихся боеприпасов и взрывчатых веществ, которые угрожают кыргызским гражданам и военнослужащим", – говорится в заявлении посольства США в Бишкеке, сделанном в Twitter.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана призвал жителей отказаться от использования 9 мая военной формы с символикой Z. В ведомстве также предупредили местных жителей об ответственности за действия, направленные на разжигание межнациональной розни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967192-ssha-vydelyat-kyrgyzstanu-2-mln-dollarov-na-utilizatsiyu-staryh-boepripasov/