Власти Кыргызстана призвали не использовать 9 мая форму с буквой Z
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана призвал жителей отказаться от использования 9 мая военной формы с символикой Z.
Как сообщается на сайте ведомства, в последнее время в социальных сетях организации по прокату карнавальных костюмов стали часто рекламировать военную форму с буквой Z.
"Органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать в прокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z, а горожан – не надевать указанную форму в шествии "Бессмертный полк", которое пройдет 9 мая в честь Дня победы в Великой Отечественной войне", – говорится в заявлении.
В ведомстве также предупредили местных жителей об ответственности за действия, направленные на разжигание межнациональной розни.
Ранее в Кыргызстане были введены ограничения на обналичивание денежных переводов в долларах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966251-vlasti-kyrgyzstana-prizvali-ne-ispolzovat-9-maya-formu-s-bukvoy-z/