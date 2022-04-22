Власти Кыргызстана призвали не использовать 9 мая форму с буквой Z

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Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана призвал жителей отказаться от использования 9 мая военной формы с символикой Z.

Как сообщается на сайте ведомства, в последнее время в социальных сетях организации по прокату карнавальных костюмов стали часто рекламировать военную форму с буквой Z.

"Органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать в прокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z, а горожан – не надевать указанную форму в шествии "Бессмертный полк", которое пройдет 9 мая в честь Дня победы в Великой Отечественной войне", – говорится в заявлении.

В ведомстве также предупредили местных жителей об ответственности за действия, направленные на разжигание межнациональной розни.

Ранее в Кыргызстане были введены ограничения на обналичивание денежных переводов в долларах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966251-vlasti-kyrgyzstana-prizvali-ne-ispolzovat-9-maya-formu-s-bukvoy-z/