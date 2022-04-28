Полицейский внедорожник из кортежа Пашиняна насмерть сбил беременную женщину

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Сопровождавший кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна сбил 28-летнюю беременную женщину, когда она пыталась перебежать дорогу, передает Sputnik Армения.

Наезд на женщину произошел 26 апреля. Однако в аппарате премьера Армении происшествие прокомментировали лишь на следующий день.

Как заявил замглавы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян, беременную женщину сбила машина сопровождавшего автоколонну батальона дорожной полиции. По его словам, автомобиль Пашиняна находился в 100-150 метрах, и оттуда не было видно случившегося. О произошедшем премьер Армении узнал только по прибытии в парламент.

"Если бы машина сопровождающего батальона остановилась, она бы затормозила всю колонну, создав пробку и на соседних улицах, что помешало бы прибытию "Скорой помощи". Поэтому, по международным правилам протокола, машины, сопровождающие колонны руководителей государств, не имеют права останавливаться в непредусмотренных местах ни при каких обстоятельствах", – уточнил Чахоян.

Отмечается, что Пашинян связался с отцом погибшей Соны Мнацаканян и выразил соболезнования членам семьи.

Погибшая женщина работала в сфере информационных технологий. Сона Мнацаканян год назад вышла замуж и летом должна была стать мамой.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выиграл дело в ЕСПЧ против своей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967145-politseyskiy-vnedorozhnik-iz-kortezha-pashinyana-nasmert-sbil-beremennuyu-zhenschinu/