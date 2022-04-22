ЕС ввел санкции против Северной Кореи

Иллюстративное фото: Getty Images/ KIM WON-JIN / Contributor

Восемь физических лиц и четыре юридических лица, причастных к финансированию ядерной программы в КНДР, были добавлены Евросоюзом в санкционный список, говорится на официальном сайте.

"Эти ограничительные меры включают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов", - говорится в сообщении.

В расширенный список вошли высокопоставленные лица Северной Кореи, которые задействованы в учреждениях, занимающихся разработкой ядерного вооружения. А также те, кто принимал участие в уклонении от предыдущих санкций, чтобы финансировать "незаконные оружейные программы".

ЕС призвал КНДР прекратить дестабилизирующие действия.

Таким образом, число северокорейских лиц, которые попали под санкции ЕС, достигло суммарно 65. Заморожены активы 13 организаций этой страны.

Ранее сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ядерным оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966253-es-vvel-sanktsii-protiv-severnoy-korei/