Италия назвала сроки отказа от российского газа

Рим. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что страна сможет полностью отказаться от российского газа уже через полтора года, передает РИА Новости.

"По сравнению со всеми другими европейскими странами наше преимущество в том, что у нас есть пять газопроводов <…> Мы считаем, что ко второй половине следующего года мы действительно сможем прийти к почти полной независимости", – сказал Чинголани, добавив, что для этого им может хватить 18 месяцев.

Он пояснил, что их страна намерена заменить объем поставок российского газа в 29 млрд кубометров, используя новые источники и перерабатывая сжиженный газ в регазификаторах.

"У нас в Италии есть 3 регазификатора. Мы добавим пару, которые будут плавучими, потому что они не должны оставаться навсегда, только на период, который нам потребуется", – отметил министр.

Ранее Италия заявила, что откажется платить за российский газ в рублях, если это нарушит санкции ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966181-italiya-nazvala-sroki-otkaza-ot-rossiyskogo-gaza/