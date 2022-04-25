США заблокировали счета генконсульства России в Нью-Йорке

Генконсульство России в Нью-Йорке. Фото: facebook.com/newyork.mid.ru

Средства генконсульства России в Нью-Йорке, которые хранятся на счете в банке Bank of America, были заблокированы. Об этом РИА Новости рассказал исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

"У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства", – заявил Славкин.

Как отметил дипломат, существуют ограничения по выплате зарплат сотрудникам, заблокированы карты, нельзя выписывать чеки, а также оплачивать услуги через электронные каналы. Славкин назвал заблокированную сумму большой и добавил, что все расходы оплачиваются из запаса наличных средств, имеющихся в кассе генконсульства на случай экстремальных событий, а также из денег, которые выплачивают граждане за консульские услуги.

"Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации – мобильную, телефонную связь – оплачиваем. Самое насущное, в общем", – сказал дипломат.

По его словам, госдеп США обещал помочь открыть новые счета в другом банке, но пока результатов нет.

Отмечается, что генконсульство России в Нью-Йорке продолжает оказывать услуги в полном объеме.

Ранее США запретили российским кораблям заходить в свои порты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966563-ssha-zablokirovali-scheta-genkonsulstva-rossii-v-nyu-yorke/