США запретили российским кораблям заходить в свои порты

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Американский президент Джо Байден заявил, что российским кораблям запрещено входить в порты США, передает Politico.

По словам Байдена, США вслед за ЕС запрещает судам под российским флагом или в собственности граждан России пришвартовываться в американских портах или на побережье.

"Это еще один важный шаг, который мы предпринимаем совместно с партнерами в Европейском союзе, Великобритании и Канаде, чтобы еще больше лишить Россию преимуществ международной экономической системы, которыми она так пользовалась в прошлом", – сказал президент США.

Ранее Джо Байден заявил, что США поставят Украине тяжелое вооружение и беспилотники. По его словам, новые вооружения отправятся прямо "на линию фронта свободы" – в зону начинающегося российского наступления на Донбассе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966258-ssha-zapretili-rossiyskim-korablyam-zahodit-v-svoi-porty/