Более 30 человек погибло при взрыве в мечети в Афганистане

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В популярной среди последователей суфизма мечети на севере Афганистана прогремел мощный взрыв, унесший, по некоторым данным, жизни как минимум 30 человек.

Как сообщил представитель "Талибана" (правящее в Афганистане радикальное исламистское движение, запрещено в Казахстане) Забихулла Муджахид, в результате теракта погибли по меньшей мере 33 человека, еще 43 ранены, пишет Deutsche Welle.

Представитель талибов уточнил, что среди погибших есть дети. Взрыв, предположительно, бомбы прогремел во время пятничного намаза.

Муджахид осудил случившееся и выразил соболезнования родственникам жертв.

Издание отмечает, что эту мечеть к северу от Кундуза посещали последователи суфизма, которых джихадисты вроде террористической группировки "Исламское государство" (также запрещена в Казахстане) считают еретиками.

Это уже четвертый теракт в стране за последнюю неделю.

Так, 19 апреля прогремело несколько взрывов у школы для мальчиков в районе Кабула, где проживают шииты. Тогда погибли шесть человек.

А 21 апреля был совершен теракт в шиитской мечети в Мазари-Шарифе, унесший жизни как минимум 10 человек. Ответственность за эту атаку взяло на себя ИГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966434-bolee-30-chelovek-pogiblo-pri-vzryve-v-mecheti-v-afganistane/